Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



07.10.2021 / 11:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Bodhivas GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Remco Nachname(n): Westermann Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Media and Games Invest SE

b) LEI

391200UIIWMXRLGARB95

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie Beschreibung: MT0000580101; Stammaktie

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 49.62 SEK 6996.42 SEK 49.6 SEK 19393.60 SEK 49.5 SEK 49.50 SEK 49.46 SEK 10881.20 SEK 49.46 SEK 98.92 SEK 49.44 SEK 9690.24 SEK 48.94 SEK 1370.32 SEK 48.94 SEK 13801.08 SEK 48.94 SEK 13213.80 SEK 48.96 SEK 26487.36 SEK 48.96 SEK 22815.36 SEK 49.12 SEK 19451.52 SEK 49.16 SEK 20450.56 SEK 48.82 SEK 8787.60 SEK 48.82 SEK 5467.84 SEK 48.8 SEK 2440.00 SEK 48.8 SEK 18641.60 SEK 48.66 SEK 7688.28 SEK 48.66 SEK 9829.32 SEK 48.66 SEK 3406.20 SEK 48.66 SEK 4330.74 SEK 48.66 SEK 14598.00 SEK 48.66 SEK 5985.18 SEK 48.66 SEK 14111.40 SEK 48.62 SEK 6320.60 SEK 48.6 SEK 6318.00 SEK 48.52 SEK 44978.04 SEK 48.66 SEK 10072.62 SEK 48.66 SEK 12165.00 SEK 48.6 SEK 21724.20 SEK 48.5 SEK 19739.50 SEK 48.5 SEK 16878.00 SEK 48.5 SEK 3686.00 SEK 48.5 SEK 20564.00 SEK 48.48 SEK 15028.80 SEK 48.48 SEK 11101.92 SEK 48.48 SEK 13138.08 SEK 48.48 SEK 15028.80 SEK 48.48 SEK 1939.20 SEK 48.48 SEK 18567.84 SEK 48.58 SEK 5100.90 SEK

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 48.7706 SEK 502337.5400 SEK

e) Datum des Geschäfts

06.10.2021; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Nasdaq First North Sweden MIC: FNSE



