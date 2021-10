DGAP-News: ABOUT YOU Holding SE / Schlagwort(e): Sonstiges

ABOUT YOU Holding SE: Rechtsform in Europäische Aktiengesellschaft umgewandelt



07.10.2021

ABOUT YOU Holding SE: Rechtsform in Europäische Aktiengesellschaft umgewandelt

Internationale Ausrichtung durch Umwandlung unterstrichen

Dualistisches Leitungs- und Kontrollsystem aus Vorstand und Aufsichtsrat beibehalten

Keine Auswirkungen auf Geschäftstätigkeiten

Hamburg, 7. Oktober 2021 - Die ABOUT YOU Holding SE ("ABOUT YOU"), eine der am schnellsten wachsenden digitalen Modeplattformen in Europa, hat ihre beim Börsengang angekündigte Umwandlung der Rechtsform in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, "SE") zum 16. September 2021 vollzogen, um sich an die zunehmend internationalen Geschäftstätigkeiten anzupassen.

Tarek Müller, Mitgründer und Co-CEO: "ABOUT YOU steht für Internationalität: Wir haben Mitarbeiter aus aller Welt und sind in 26 europäischen Märkten vertreten. Immer mehr Kunden in Europa werden von uns zum digitalen Einkaufsbummel auf ihrem Smartphone inspiriert. Dass die internationale Expansion ein wichtiger Hebel unseres Wachstums ist, sollte auch unsere Rechtsform zeigen."

Mit der Umwandlung wurde der Beschluss der letzten Hauptversammlung vom 14. Juni 2021 umgesetzt. Das dualistische System aus Vorstand und Aufsichtsrat zur Leitung und Kontrolle wird beibehalten. Da die ABOUT YOU Holding SE rechtlich und wirtschaftlich mit der vorherigen Aktiengesellschaft ("AG") identisch ist, hat der Wechsel keine Auswirkungen auf das laufende Geschäft. Die Börsennotierung im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse wurde auf die ABOUT YOU Holding SE geändert. Das Börsenkürzel YOU, die Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A3CNK42 und die Aktionärsrechte bleiben unverändert bestehen.

Wirksam wurde der Rechtsformwechsel mit der Eintragung beim Amtsgericht Hamburg (Registernummer 170972).

Über ABOUT YOU

ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode auszudrücken. Kunden finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App neben vielseitiger Inspiration ein Sortiment mit mehr als 400.000 Artikeln von über 2.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 30 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online-Shop in 26 europäischen Märkten vertreten. Mit der ABOUT YOU Commerce Suite bietet das Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an. Die Aktien von ABOUT YOU sind an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wurden im September 2021 in den SDAX(R) Index aufgenommen.



Kontakt Medien

Ann-Christine Klesper | Corporate Communications

presse@aboutyou.com

+49 (0)40 638 569 212



Kontakt Investor Relations

Julia Stoetzel | Head of Investor Relations

julia.stoetzel@aboutyou.com

+49 (0)40 638 569 359

+49 (0)171 3575 103



Haftungsausschluss

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.



Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", oder "Ziel" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäß erheblichen Risiken sowie Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen unterworfen sind. Die ABOUT YOU Holding SE gibt keine Zusicherung ab und wird keine Zusicherung machen, dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder sich als richtig erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten unterscheiden. Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder die ABOUT YOU Holding SE noch deren jeweilige verbundene Unternehmen, in die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Mitteilung zu aktualisieren, zu prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, sei es aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung.

