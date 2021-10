Auch der Softwareriese Microsoft konnte sich der jüngsten Tech-Korrektur nicht völlig entziehen. Die Verluste der Aktie halten sich jedoch in Grenzen. Das Papier notiert gerade mal drei Prozent unter seinem Rekordhoch. Die Gründe für diese relative Stärke des Titels liegen auf der Hand.Microsoft hat eine enorme Marktmacht im Softwarebereich und baut diese schrittweise immer weiter aus. So hat das renommierte Marktforschungsunternehmen Gartner in mindestens 16 Softwaresegmenten Microsoft als "Leader" ...

