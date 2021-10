Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Menschen müssen essen und trinken. Das war schon immer so und wird auch immer so bleiben. Kein Wunder, dass in diesem Bereich auch Megatrends an der Börse entstehen. Die Aktien von McDonald's und Starbucks sind seit Jahrzehnten im Aufwind. Trendfolger Michael Proffe setzt schon seit langem auf die beiden Unternehmen. Seiner Meinung nach dürfte die Rallye anhalten. Auch in diesem Jahr dürften noch Kursgewinne im zweistelligen Prozentbereich drin sein.