Die Ölpreise haben am Donnerstag weiter an Wert verloren. Gegen 11.15 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 79,85 US-Dollar, was einem Minus von 1,52 Prozent entspricht. Bei der US-Sorte war es ein Minus von 1,85 Prozent auf 75,72 US-Dollar das Barrel.Am Vortag hatten die Rohölpreise zunächst noch mehrjährige Höchststände erreicht, um dann auf Talfahrt zu gehen. "Für Gegenwind ...

