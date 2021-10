EQS Group-News: Romande Energie SA / Schlagwort(e): Sonstiges

Weltpremiere: Insolagrin Conthey, die neue Agrivoltaik-Lösung ist jetzt in Betrieb(PDF)



07.10.2021 / 11:42



In der Beilage senden wir Ihnen die Pressemitteilung mit dem Titel: Weltpremiere: Insolagrin Conthey, die neue Agrivoltaik-Lösung ist jetzt in Betrieb PDF: https://www.romande-energie.ch//images/files/communiques_archives/211007_communique_de.pdf Kontaktperson Medien Contact IR - relations investisseurs Michèle Cassani René Lauckner Pressesprecherin Head of Group Treasury Telefon: +41 (0)21 802 95 67 Telefon: +41 (0)21 802 95 24 Email: michele.cassani@romande-energie.ch Email: rene.lauckner@romande-energie.ch

