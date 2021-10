Alles wird teurer - besonders auffällig ist das für viele Verbraucher beim Blick auf die Spritpreise an den Tankstellen. Insgesamt liegt die Inflationsrate jetzt bei 4,1 Prozent. Auch die Erzeugerpreise stiegen im August im Vergleich zum Vorjahresmonat sogatr um 13,4 Prozent. So rapide sind die Preise zuletzt vor 30 Jahren gestiegen. Darüber spricht Martin Kerscher mit Jörg Krämer, dem Chefvolkswirt der Commerzbank, Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://www.youtube.com/c/wallstreetonlineTV?subconfirmation=1 - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: Instagram: https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag