- Mit fast 5 Mio. Website-Aufrufen im Jahr 2020 ist Blessed CBD eine der beliebtesten CBD-Direktvertriebsmarken im Vereinigten Königreich[i]

- Blessed wurde in mehreren Publikationen, einschließlich The Mirror, Reader's Digest und Maxim Magazine, als bestes CBD-Öl des Vereinigten Königreichs bezeichnet.[ii]

- Blessed weist starkes Finanzprofil auf, das in den 12 Monaten zum August 2021 eine Bruttomarge von 81 % und eine EBITDA-Marge von 54 % generierte[iii]

- Äußerst wachstumsfördernde Transaktion für Aktionäre, da Blessed in den 12 Monaten zum August 2021 einen Umsatz von 5,1 Mio. GBP und ein EBITDA von 2,8 Mio. GBP erwirtschaftete[iv]

- Ergänzender Erwerb von E-Commerce-Plattform für Direktvertrieb, die zu Stärken von High Tide in Einzelhandel passt

- Übernahme schafft bedeutsame Synergien und Querverkaufsmöglichkeiten für alle E-Commerce-Plattformen von High Tide

Calgary (Alberta), 7. Oktober 2021 - High Tide Inc. (TSX-V: HITI, NASDAQ: HITI, FWB: 2LYA) ("High Tide" oder das "Unternehmen"), ein auf den Einzelhandel ausgerichtetes Cannabisunternehmen, das auf die Herstellung von eigenem lizenziertem Konsumzubehör spezialisiert ist, freut sich bekannt zu geben, dass es einen weiteren Schritt setzt, um sich als wichtiger Akteur auf dem globalen E-Commerce-Markt für CBD-Produkte aus Hanf zu etablieren, indem es ein endgültiges Abkommen (das "Übernahmeabkommen") unterzeichnet, dem zufolge High Tide 80 % von Enigmaa Ltd., das unter dem Namen Blessed CBD ("Blessed") tätig ist, für 9,06 Millionen GBP erwirbt (die "Transaktion") und eine dreijährige Option hat, jederzeit die restlichen 20 % von Blessed zu erwerben.

Blessed, das im Jahr 2019 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Schottland hat, hat sich rasch zu einer der beliebtesten Marken für CBD-Produkte auf Hanfbasis im Vereinigten Königreich entwickelt, einschließlich CBD-Öle, -Cremes, -Gummis und -Kapseln. Im Jahr 2020 verzeichnete Blessed über 5 Millionen Seitenaufrufe und einen durchschnittlichen Bestellwert von etwa 75 GBP. Der Founder und Chief Executive Officer von Blessed, Vithurs Thiru (besser bekannt als "V"), wird dem Team High Tide als Senior Manager of Search ("SEO") des Unternehmens beitreten und dabei behilflich sein, das CBD-Geschäft von High Tide weltweit auszubauen.

"Ich freue mich, die Aufnahme von Blessed CBD, das von mehreren prominenten Publikationen als beste CBD-Marke des Vereinigten Königreichs bezeichnet wurde, in die Familie von High Tide bekannt zu geben. Wir steigern weiterhin unsere Online-Kapazitäten, indem wir unser wachsendes globales E-Commerce-Portfolio um Unternehmen mit geringem Kapitaleinsatz erweitern. Blessed ist eine Direktvertriebsplattform, die branchenführende Bruttomargen sowie EBITDA-Margen erzielt, die unser konsolidiertes Margenprofil weiter verbessern werden", sagte Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. "Diese Übernahme bedeutet unseren Eintritt in den äußerst lukrativen und schnell wachsenden CBD-Markt im Vereinigten Königreich, von dem wir erwarten, dass er High Tide als Sprungbrett für das weitere Eindringen in den EU-Markt für aus Hanf gewonnene CBD-Produkte fungieren wird, während wir gleichzeitig von Querverkaufsmöglichkeiten in Zusammenhang mit unseren eigenen Produktlinien profitieren. Ich bin beeindruckt vom großartigen Geschäft, das V in nur zwei Jahren aufgebaut hat, und freue mich darauf, ihn und den Rest des Teams von Blessed in unserem Unternehmen willkommen zu heißen", fügte Grover hinzu.

"Blessed CBD hat von Anfang an ein rasches Wachstum und großartige Erfolge verzeichnet und unser Ziel besteht darin, die begehrteste CBD-Marke der Welt zu werden. Unser Team freut sich auf die Zusammenarbeit mit Raj und durch die Nutzung der bestehenden Ressourcen und der Reichweite von High Tide könnte ich mich nicht mehr auf die Zukunft freuen", sagte Vithurs Thiru, CEO von Blessed. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Raj und seinem Team, um die digitale Präsenz der Marken von High Tide zu beschleunigen und High Tide als eines der branchenführenden vertikal integrierten Cannabisunternehmen zu positionieren. Diese Übernahme bietet noch nie dagewesene Wachstumsmöglichkeiten, um unsere aktuellen und zukünftigen Kunden zu beliefern, auf neue Märkte zu expandieren und neue Produkte einzuführen, die in puncto Qualität unübertroffen sind", fügte Thiru hinzu.

Strategische Höhepunkte

Beschleunigung der Präsenz von High Tide im Vereinigten Königreich - Durch die Aufnahme von Blessed wird High Tide zu einem wichtigen Akteur auf dem CBD-Markt des Vereinigten Königreichs.

Direktvertriebsplattform ergänzt bestehendes E-Commerce-Portfolio von High Tide - Blessed führt mehrere Produktformulierungen, die exklusiv für Blessed sind und von renommierten Vertragsherstellern hergestellt werden. 100 % der Verkäufe erfolgen über die Website Blessed.co.uk direkt an die Verbraucher. Seit der Gründung vor zwei Jahren hat Blessed über 120.000 Bestellungen von etwa 87.000 Kunden abgewickelt.

Zulassung für neuartige Lebensmittel - Blessed hat seine Anträge für neuartige Lebensmittel bei der Food Standards Agency im Vereinigten Königreich eingereicht. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die kontinuierliche Konformität der Produkte mit den Vorschriften im Vereinigten Königreich und auf anderen Märkten zu gewährleisten.

Beträchtliches globales Potenzial - Laut einem kürzlich erschienenen Bericht von Global Market Insights hat der internationale CBD-Markt im Jahr 2020 ein Volumen von über 7,1 Milliarden USD erreicht und wird zwischen 2021 und 2027 mit einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate von durchschnittlich von über 35 % wachsen.[v] Die European Business Review zitierte kürzlich eine Studie von Grandview Research, die prognostiziert, dass "die globale CBD-Industrie in den nächsten fünf Jahren auf 23,6 Milliarden $ wachsen wird".[vi]

Details der Transaktion

Die Transaktion, bei der es sich um eine unabhängige Transaktion handelt, unterliegt unter anderem dem Erhalt der erforderlichen Genehmigung der TSX Venture Exchange (die "TSX-V") und anderen üblichen Abschlussbedingungen. Sie wird voraussichtlich im Oktober 2021 abgeschlossen werden und beinhaltet eine Unternehmensbewertung von 11,3 Millionen GBP, was dem Vierfachen des EBITDA entspricht, das in den zwölf Monaten zum August 2021 generiert wurde. Die Vergütung für die erworbenen 80 % wird aus Folgendem bestehen: (i) 4,9 Millionen GBP (die "Aktienvergütung") in Form von Stammaktien von High Tide (die "Aktien von High Tide") unter Annahme eines Preises pro Aktie von High Tide, der dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktie von High Tide an der TSX-V an den letzten zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen vor dem Abschluss der Transaktion (der "Abschluss") entspricht; sowie (ii) 4,2 Millionen GBP in bar (zusammen mit der Aktienvergütung, die "Vergütung"). Der Baranteil der Transaktion wird zur Gänze aus flüssigen Geldmitteln finanziert werden.

Abgesehen davon hat der Founder von Blessed zugestimmt, High Tide die Option zu gewähren, sämtliche restlichen Aktien von Blessed, die sich nicht im Besitz von High Tide befinden, zu erwerben und Alleinaktionär von Blessed zu werden (die "Kaufoption") - zu einem Unternehmenswert, der dem 2,2-fachen Umsatz der vergangenen zwölf Monate entspricht. Die Kaufoption kann innerhalb von drei Jahren nach dem Abschluss jederzeit ausgeübt werden. Darüber hinaus hat High Tide zugestimmt, dem Founder von Blessed eine Verkaufsoption für die restlichen Aktien von Blessed, die sich nicht im Besitz von High Tide befinden, zu gewähren (die "Verkaufsoption") - zum selben Unternehmenswert wie die Kaufoption. Die Verkaufsoption kann vom Founder von Blessed innerhalb von zwei Jahren nach dem ersten Jahrestag des Abschlusses ausgeübt werden. Die Vergütung im Rahmen der Kauf- oder der Verkaufsoption wird, wenn diese ausgeübt wird, unter Annahme eines Preises pro Aktie von High Tide erfüllt, der dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktie von High Tide an der TSX-V für die zehn aufeinanderfolgenden Handelstage vor dem Abschluss der Kauf- oder der Verkaufsoption entspricht.

Die Aktien von High Tide, die im Rahmen der Aktienvergütung ausgegeben werden, unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

KPMG LLP führte im Auftrag von High Tide die finanzielle Kaufprüfung für die Transaktion durch. Garfinkle Biderman LLP und Ince Gordon Dadds LLP fungieren in Zusammenhang mit der Transaktion als Rechtsberater für High Tide und Carlsquare und Addleshaw Goddard LLP waren für Blessed tätig.

ÜBER BLESSED CBD

Enigmaa Ltd., das unter dem Namen Blessed CBD tätig ist, ist einer der führenden Online-Händler von CBD-Produkten aus Hanf im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen bietet einen Marktplatz mit einer großen Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten und Rezepturen, erschwinglichen Preisen, schnellem, zuverlässigem Versand und einem überraschend persönlichen Kundenservice. Blessed CBD wurde in mehreren Publikationen wie The Mirror, Reader's Digest und Maxim Magazine als das beste CBD-Öl im Vereinigten Königreich bezeichnet.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Herstellung von eigens entwickeltem und lizenziertem Konsumzubehör gerichtet ist. Das Unternehmen ist - gemessen am Umsatz - der größte kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; mit derzeit 101 Standorten in Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan, und wurde im dritten jährlichen Ranking des Business Magazine's der kanadischen Top-Wachstumsunternehmen 2021 aufgeführt. Das Einzelhandelssegment von High Tide umfasst die folgenden Ketten: Canna Cabana, Meta Cannabis Co., Meta Cannabis Supply Co und NewLeaf Cannabis. High Tide beliefert Verbraucher seit mehr als einem Jahrzehnt über seine etablierten E-Commerce-Plattformen, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com und in letzter Zeit im Bereich der aus Hanf gewonnenen CBD-Produkte über CBDcity.com und FABCBD.com sowie über seinen Großhandelsvertrieb Valiant Distribution, zu dem auch der lizenzierte Unterhaltungsprodukthersteller Famous Brandz gehört. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Tilray Inc. (TSX: TLRY) (Nasdaq:TLRY) und Aurora Cannabis Inc. (TSX:ACB) (Nasdaq:ACB).

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressmeldung.

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht eindeutig historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen.

Im Allgemeinen können solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "nicht antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder können Aussagen enthalten, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", oder "werden ergriffen", "werden fortgesetzt", "werden auftreten" oder "werden erreicht". Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen über: die Schaffung von Synergien und Cross-Selling über die E-Commerce-Plattformen von High-Tide; die Fähigkeit von High Tide, ein weltweit führender Anbieter auf dem E-Commerce-Markt für CBD-Produkte aus Hanf zu werden; die Fähigkeit von High Tide, die Transaktion abzuschließen; die Fähigkeit von V, das CBD-Geschäft von High Tide weltweit auszubauen; die Fähigkeit der Transaktion, dem Unternehmen als Eintrittspunkt in den EU-Markt zu dienen; der Eintritt von V in das Unternehmen als General Manager für digitales Marketing und SEO; das Betriebskapital von Blessed nach Abschluss der Transaktion; und die Fähigkeit von Blessed, die Genehmigung der Food Standards Agency zu erhalten; und die Wachstumsrate des globalen CBD-Marktes.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen, nämlich dass High Tide die Transaktion zu den von High Tide erwarteten Bedingungen und innerhalb des von High Tide gesetzten Zeitrahmens erfolgreich abschließen (und alle erforderlichen Genehmigungen erhalten) wird; dass sich die finanzielle Lage und die Entwicklungspläne von High Tide nicht aufgrund unvorhergesehener Ereignisse ändern; dass es weiterhin eine Nachfrage und Marktchancen für die Produktangebote von High Tide geben wird; V wird dem Unternehmen als General Manager of Digital Marketing and SEO beitreten; Blessed wird bei Abschluss der Transaktion über das angegebene Betriebskapital verfügen; und die aktuellen und zukünftigen wirtschaftlichen Bedingungen werden weder das Geschäft und den Betrieb von High Tide noch die Fähigkeit von High Tide, die erwarteten Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen, beeinträchtigen). Obwohl diese Annahmen von der Geschäftsleitung von High Tide zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig erachtet wurden, können sie sich als ungenau erweisen und dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten unterscheiden, weshalb man sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollte.

Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die potenzielle Unfähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzuführen; die Risiken, die mit der Cannabis- und CBD-Branche im Allgemeinen verbunden sind; die Unfähigkeit von High Tide, Synergien zwischen seinen E-Commerce-Plattformen zu schaffen; die Unfähigkeit von High Tide, ein weltweit führender Anbieter auf dem E-Commerce-Markt für CBD-Produkte aus Hanf zu werden; die Unfähigkeit von High Tide, die Transaktion abzuschließen und/oder alle erforderlichen Genehmigungen zu erhalten; die Unfähigkeit von V, das CBD-Geschäft von High Tide weltweit auszubauen; die Unfähigkeit der Transaktion, als Einstiegspunkt in den EU-Markt zu dienen; die Unfähigkeit von Blessed, die Genehmigung der Food Standards Agency zu erhalten; das Risiko, dass der weltweite CBD-Markt nicht mit der erwarteten Wachstumsrate wächst; Risiken im Zusammenhang mit potenziellen gesetzlichen und/oder regulatorischen Änderungen durch die zuständigen Regierungs- und/oder Regulierungsbehörden; das Risiko, dass V nicht als General Manager of Digital Marketing and SEO zum Unternehmen stößt; das Risiko, dass Blessed bei Abschluss der Transaktion nicht über das erforderliche Betriebskapital verfügt; und Risiken im Zusammenhang mit der Unfähigkeit von High Tide und/oder Blessed, die Zustimmung des Board of Directors und/oder der Aktionäre zur Transaktion zu erhalten.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Die Leser werden ferner davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Gewähr dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie von der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (das "Gesetz von 1933") oder einem der bundesstaatlichen Wertpapiergesetze registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen (wie im Gesetz von 1933 definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierung vor.

