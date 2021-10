Twitch räumt ein, eine Änderung an seiner Serverkonfiguration vorgenommen zu haben. Die sei fehlerhaft gewesen und habe einem Angreifer den Zugriff ermöglicht. Erneut ist ein Unternehmen aus eigenem Verschulden in Schwierigkeiten geraten. Nach Fastly, Slack und Facebook kämpft nun auch Twitch mit einem Problem, das sich durch sorgfältiges Arbeiten wohl hätte vermeiden lassen. Mehr zum Thema Fastly: Ein Software-Bug war schuld am Mega-Ausfall von Twitch, Amazon, Reddit und anderen Slack legt sich mit fehlerhaftem Eintrag ...

