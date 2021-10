Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagmittag etwas schwächer präsentiert. Der ATX gab bis 12 Uhr um 0,31 Prozent auf 3.676,19 Punkte nach. Damit konnte der heimische Aktienmarkt nicht von einer klar positiven europäischen Anlegerstimmung profitieren. Bereits am Vortag hatte der ATX um 1,7 Prozent an Wert eingebüßt.In Wien gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene unverändert mager. Erst ...

