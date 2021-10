Mit einer Leichtigkeit fährt Trendsetter Musk mit seinem Team einen Rekord nach dem anderen ein. Im dritten Quartal hat Tesla weltweit 241.300 Fahrzeuge ausgeliefert - 53 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum - und damit sogar die kühnsten Analystenschätzungen in den Schatten gestellt.Im Gegensatz zu Tesla kämpfen Mercedes, VW und auch GM mit starken Absatzrückgängen und Engpässen bei Halbleitern. Was also macht Tesla anders, oder besser?"Nach meiner Einschätzung ist Tesla keineswegs der Halbleiterkrise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...