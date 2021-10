München/Zürich, am 7. Oktober 2021 - In den fast drei Jahren seit seiner Gründung hat sich 21Shares zu einem weltweit führenden Anbieter von Exchange Traded Products (ETPs) auf Basis von Kryptoassets entwickelt und verzeichnet mittlerweile zwei Milliarden US-Dollar an Assets under Management (AUM). Die Gründer führen diesen Erfolg auch auf einen Trend, der die gesamte Finanzwelt grundlegend verändern könnte, zurück. Noch im vergangenen Jahr war die 21Shares AG, die zu ihrer Gründung Ende 2018 den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...