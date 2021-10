Gestern früh sah man im europäischen Gaspreis (November Futures-Kontrakt Dutch TTF) einen Preis von 161,50 Euro in der Spitze! Dann brach diese Rallye gestern schnell in sich zusammen. Und heute geht es weiter abwärts. Heute sahen wir im Tief einen Preis von 81,80 Euro (aktuell 101 Euro). Was für Schwankungen. Im Juni noch unter 30 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...