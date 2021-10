SAP ist nach wie vor ein deutsches Vorzeigeunternehmen. Allerdings läuft die Aktie bereits seit Jahren ihren Peers hinterher. Grund: SAP konkurriert mit wachstumsstarken Software-Schmieden wie Salesforce, Oracle oder Workday. Die Walldorfer müssen sich also dringend etwas überlegen, um nicht in dieser verschärften Konkurrenzsituation den Kürzeren zu ziehen.Aktuell hat SAP seinen Fokus auf den Cloud-Shift gelegt. Lösungen wie "Rise with SAP" sollen die Cloud-Transformation der Kunden beschleunigen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...