SAN FRANCISCO, Oct. 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aktana (https://www.aktana.com/), der führende Anbieter von intelligentem Customer Engagement für die globale Life-Science-Branche, hat heute seine Contextual Intelligence Engine (CIE) 2.0 vorgestellt. Die aktualisierte Version der CIE wurde speziell für zwei der wichtigsten Anforderungen im heutigen Geschäftsbetrieb von Life-Science-Unternehmen entwickelt: Omnichannel-Optimierung und KI-Flexibilität. Contextual Intelligence Engine 2.0 (https://www.aktana.com/product/contextual-intelligence-engine/) kann mit einer beliebigen Anzahl von Analysemodellen gleichzeitig arbeiten, um die beste Kombination aller möglichen Aktivitäten in allen Kanälen und von allen Mitgliedern des Handelsteams zu finden.



Die Benutzer erhalten intuitive Anleitungen, um personalisierte Erlebnisse für medizinische Fachkräfte zu koordinieren, begleitet von relevantem Kontext zur Logik hinter jedem Vorschlag und der jüngsten Omnichannel-Interaktion mit dieser Fachkraft. Zusätzlich zu den Ergebnissen für den Endbenutzer können Management User die Ergebnisse über alle Kanäle (sowohl persönlich als auch nicht-persönlich) analysieren, um zu verstehen, welche Kompromisse die CIE eingeht.

"Unsere Kunden haben in den letzten 18 Monaten massiv in fortschrittliche analytische Informationssysteme und neue Werbekanäle investiert, haben uns aber fast durchgängig mitgeteilt, dass sie Schwierigkeiten haben, diese Investitionen auf strategische und harmonische Weise zusammenzuführen", so Matthew van Wingerden, Vice President of Product Management bei Aktana. "Mit CIE 2.0 können Unternehmen alle ihre Daten und Erkenntnisse zusammenführen - sei es ein intern entwickeltes dynamisches Modell zur Zielgruppenauswahl, von Aktana abgeleitete KI-Präferenzen für die Ansprache von medizinischen Fachkräften oder eine beliebige Anzahl anderer Inputs - und so auf transparente Weise eine Lösung finden, mit der sie die maximale kommerzielle Wirkung erzielen."

Die schwierige Integration vieler Erkenntnisquellen innerhalb eines Unternehmens sowie der "Blackbox"-Charakter der meisten Next-Best-Action-Lösungen haben die Einführung und Skalierbarkeit von KI in kommerziellen Life-Science-Unternehmen bisher erschwert. CIE 2.0 löst diese Probleme durch eine modulare Architektur, Transparenz bei jeder Empfehlung und einen dynamischen Ansatz, der KI-gesteuerte Vorschläge mit Expertenhilfe filtert, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse für die reale Welt tatsächlich relevant sind.

"Aktanas Ansatz, der das Tempo und die Größe unseres Unternehmens berücksichtigt, hat es uns ermöglicht, Lösungen zu implementieren, die einen unmittelbaren Nutzen haben", so Greg Carpenter von Sanofi. "Unsere Partnerschaft ist der Beweis, dass die digitale Transformation möglich ist, wenn man mit einem Team wie Aktana zusammenarbeitet, das Erfahrung in der Bereitstellung fortschrittlicher Analyselösungen hat, aber auch die spezifischen Bedürfnisse seiner Kunden in den Vordergrund stellt und nicht einfach nur Technologie verkauft."

CIE 2.0 ist die zentrale Technologie für Aktanas neuestes Angebot, Contextual Intelligence 360, das ebenfalls heute angekündigt wurde. (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/ReleaseNg/4471563)

Erfahren Sie mehr auf dem kommenden Webinar von Aktana am 10. November 2021. Weitere Einzelheiten folgen auf aktana.com (http://www.aktana.com/).

Über Aktana

Aktana ist Wegbereiter und führender Anbieter von intelligentem Engagement in der globalen Life-Science-Branche. Aktana stellt sicher, dass jedes Kundenerlebnis auf die individuellen Präferenzen und Bedürfnisse zugeschnitten ist und hilft Life-Science-Unternehmen, ihre Beziehungen zu Gesundheitsdienstleistern zu stärken, um eine bessere Patientenversorgung zu erreichen. Heute nutzen Handels- und medizinische Teams von fast 300 Marken die KI-gestützte Contextual Intelligence Engine von Aktana, um personalisierte Omnichannel-Interaktionen in großem Umfang zu koordinieren und zu optimieren. Mehr als die Hälfte der 20 weltweit führenden Pharmaunternehmen sind Kunden von Aktana. Aktana hat seinen Hauptsitz in San Francisco und verfügt über Niederlassungen in allen wichtigen Biopharma-Regionen der Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.aktana.com (http://www.aktana.com/).

