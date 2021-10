NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Vancouver, Kanada - 7. Oktober 2021 - Aztec Minerals Corp. (AZT: TSX-V, OTCQB: AZZTF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aztec-minerals-corp/) beabsichtigt die Durchführung einer nicht vermittelten Privatplatzierung im Wert von 1,05 Millionen CAD. Unter Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen müssen möglicherweise Vermittlungsprovisionen in Form von Barmitteln und/oder Warrants auf bestimmte Teile der Finanzierung gezahlt werden.

Das Unternehmen will 3,5 Millionen Einheiten zum Preis von 0,30 CAD pro Einheit ausgeben, um einen Bruttoerlös von 1,05 Millionen CAD zu erzielen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie aus dem Kapital des Unternehmens und einem Warrant, der innerhalb eines zweijährigen Zeitraums nach dem Abschluss der Privatplatzierung ausgeübt und zum Ausübungspreis von 0,40 CAD gegen eine weitere Stammaktie eingetauscht werden kann.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung zur Finanzierung von Explorationsarbeiten auf seinem porphyrischen Gold-Kupfer-Projekt Cervantes im mexikanischen Sonora und seinem epithermalen Gold-Silber- und CRD-Silber-Blei-Zink-Kupfer-Gold-Projekt Tombstone in Arizona (USA) sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Der Abschluss der Privatplatzierung steht unter dem Vorbehalt des Erhalts aller erforderlicher behördlicher Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange (die "TSXV"). Die im Rahmen der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an eine viermonatige Haltedauer gebunden, die ab dem Abschlussdatum der Privatplatzierung gilt.

Die im Rahmen der Privatplatzierung angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung oder einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen in den USA oder an US-Staatsbürger - auf Rechnung oder zugunsten von US-Staatsbürgern - weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung besteht oder eine anwendbare Ausnahme von den US-Registrierungsvorschriften vorliegt. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar.

"Simon Dyakowski"

Simon Dyakowski, Chief Executive Officer

Aztec Minerals Corp.

Über Aztec Minerals - Aztec ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung von große polymetallischer Mineralienvorkommen in Nord-, Mittel- und Südamerika gerichtet ist. Das Kernprojekt des Unternehmens ist das aussichtsreiche porphyrische Gold-Kupfer-Konzessionsgebiet Cervantes im mexikanischen Sonora. Das historische distriktweite Konzessionsgebiet Tombstone in Cochise County in Arizona beherbergt sowohl eine epithermale Gold-Silber-Mineralisierung mit großen Tonnagen als auch eine Silber-Blei-Zink-Mineralisierung des CRD-Typs. Die Aktien von Aztec werden an der TSX Venture Exchange (Kürzel: AZT) und am OTCQB in den USA (Kürzel: AZZTF) gehandelt.

Kontaktdaten - Nähere Informationen erhalten Sie über:

Simon Dyakowski, CEO oder Bradford Cooke, Chairman

Tel: (604) 619-7469

Fax: (604) 685-9744

E-Mail: simon@aztecminerals.com

Internet: www.aztecminerals.com

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen genehmigt oder dementiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze als "zukunftsgerichtete Aussagen" gelten können. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "erwartet" oder "wird erwartet" bzw. von Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen "werden", zu erkennen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über den Abschluss der Privatplatzierung, die Anzahl der Wertpapiere, die im Rahmen der Privatplatzierung begeben werden, den erwarteten Bruttoerlös aus der Privatplatzierung und die geplante Verwendung des Erlöses aus der Privatplatzierung durch das Unternehmen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich erheblich von den Ergebnissen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Gewisse Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, beinhalten, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die Privatplatzierung ganz oder teilweise abzuschließen, oder dass das Unternehmen nicht die behördliche Genehmigung für die Privatplatzierung erhält. Die tatsächlichen Ereignisse können daher wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Anleger und andere Personen sollten, wenn sie sich bei ihren Entscheidungen auf zukunftsgerichtete Aussagen stützen, die zuvor erwähnten Faktoren und andere Unsicherheiten ausreichend berücksichtigen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen kein übermäßiges Vertrauen entgegenbringen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Wertpapiergesetzen gefordert.

