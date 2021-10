Einen Kredit zu beantragen, benötigt in der Regel Zeit. Wer dringend Geld benötigt, etwa um sein Auto reparieren zu lassen oder den defekten Kühlschrank zu ersetzen, hat in der Regel wenig Zeit und Geduld, lange auf seinen Kredit zu warten. Bis dieser nämlich bearbeitet, genehmigt und dann schlussendlich ausgezahlt wird, können einige Wochen ins Land ziehen. Daher sind seit geraumer Zeit die so genannten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...