Am 12. Oktober 2021 ist es so weit, dann startet die nächste Blue-Origin-Flug, diesmal mit niemand geringerem als Captain Kirk an Board. Der Weltraum-Ausflug wird live über die Homepage des Unternehmens von Jeff Bezos gestreamt. Er hebt wirklich ab: Am 12. Oktober 2021 startet der Schauspieler William Shatner, bekannt in seiner Rolle als Captain Kirk aus Star Trek, mit dem nächsten Blue-Origin-Flug in Weltall. Das Spektakel können auch wir Erdlinge live verfolgen: Die Firma von Milliardär Jeff Bezos streamt den Flug live über ihre Homepage und über den eigenen Youtube-Channel. Start um 15:30 Uhr, Stream ab 14 Uhr ...

