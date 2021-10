Wien (www.fondscheck.de) - Die DWS hat eine Minderheitsbeteiligung an dem in Großbritannien ansässigen Start-up Smart Pension erworben, so die Experten von "FONDS professionell".Die Technologieplattform des Unternehmens solle die Verwaltung von Altersvorsorgeplänen vereinfachen. Sie diene unter anderem als Basis für einen der vier großen britischen "Auto Enrolment Master Trusts" zur automatisierten Altersvorsorge und könne international als "Platform-as-a-Service" angeboten werden, teile das Unternehmen mit. ...

