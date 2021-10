DJ CTS Eventim erwirbt Mehrheit an Anbieter von Einlasskontrollen

FRANKFURT (Dow Jones)--CTS Eventim übernimmt die Mehrheit an Simply-X, einen Anbieter von Lösungen zur elektronischen Zutrittskontrolle mit Sitz in Bad Gandersheim in Südostniedersachsen. Damit erweitere man das eigene Angebot zur Einlasskontrolle, teilte der Ticketvermarkter und Veranstalter mit. Man könne den Kunden jetzt noch umfassender als bisher Leistungen rund um die Veranstaltungsorganisation aus einer Hand liefern, erklärte der für den Geschäftsbetrieb zuständige CTS-Eventim-Vorstand Alexander Ruoff.

Simply-X hat neben Software auch Scan-Säulen und Drehkreuze im Produktportfolio. Angaben zu den finanziellen Konditionen der Beteiligung wurden nicht gemacht.

