Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag leicht im Plus notiert. Der ATX legte bis 14.35 Uhr um moderate 0,09 Prozent auf 3.690,78 Punkte zu. An den europäischen Leitbörsen geht es hingegen deutlicher nach oben. "Hilfreich sind heute die rückläufigen Energiepreise, welche eine Entspannung an der Inflationsfront andeuten", formulierte ein Analyst. Im Verlauf standen international aktuelle US-Arbeitsmarktdaten ...

