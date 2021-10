142 Mrd. € Marktwert stehen für etwa 29 Mrd. € Umsatzplanung für 2022. Unsere sehr skeptische Einschätzung halten wir aufrecht.Die Forcierung des Cloud-Geschäfts im Umsatz geht weiterhin zu Lasten der bisherigen Geschäftsfelder, mit dem SAP groß geworden ist. Cloud bringt Volumen, aber weniger Gewinn in der Marge. Die großen Konkurrenten sind AMAZON und MICROSOFT nebst einer ganzen Reihe anderer. Die forcierte Ausweitung ist die Idee des gegenwärtigen CEOs Christian Klein, die wir bereits bezweifelt hatten. Ergebnis:Der SAP-Kurs zeigt seit Monaten eine latente Schwäche oder fehlende Dynamik. 4,35 € Gewinn im vergangenen Jahr werden in diesem Jahr nur mit 4,21 € je Aktie knapp erreicht und für 2022 werden 4,10 € genannt. Das steht im deutlichen Gegensatz zur internationalen Konkurrenz.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 40! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 40:Themen u.a.:++ Die Immobilienpreise in Deutschland schießen durch die Decke++ Wie in ÖL und GAS investieren?++ SAP: Der Tech-Liebling aller deutschen Aktionäre++ HUGO BOSS will den Umsatz verdoppeln++ DELIVERY HERO, ZALANDO und HELLOFRESH haben stark korrigiert++ ROSNEFT: Die Nr. 2 in Russland++ Paris hat eine dritte Wette vor sich: BOUYGUESIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info