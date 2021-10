München (ots) -Der Online-Auftritt der Deutschen Seniorenbetreuung, einer seit 2004 bestehenden unabhängigen Vermittlungsagentur für private Pflegekräfte mit Herz, erstrahlt ab sofort in neuem Glanz. Neben einem modernen Design stand die Nutzerfreundlichkeit beim Relaunch an oberster Stelle. Die Auffrischung des Designs wurde in erster Linie mittels moderner Grafiken und einem neuen Theme erzielt. In ihrer Summe haben diese Maßnahmen dazu geführt, dass die Webseite nun noch stärker auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten ist.Mobile FirstNutzer mobiler Endgeräte sind für fast 80 % der Seitenaufrufe verantwortlich. Im Vordergrund des Relaunches stand deshalb die weitere Verbesserung der User Experience von mobilen Nutzern. Durch optimierte Seitenladezeiten und eine verbesserte Responsivität konnte dieses Ziel erfüllt werden.Auf einen BlickKlar und strukturiert: Durch die Überarbeitung bestehender Seiten sind die Informationen nun noch übersichtlicher für den Besucher dargestellt. Die umfangreiche interne Verlinkung unterstützt dies.Thematisch steht weiterhin unser Kerngeschäft, die Vermittlung von 24-Stunden-Pflege durch Pflegekräfte aus Osteuropa im Vordergrund. Nutzern und potenziellen Kunden werden auf unserer Webseite wertvolle Informationen rund um das Thema Pflege geboten. Die verschiedenen Pflegegrade und deren Beantragung, Statistiken über die Pflegesituation in verschiedenen deutschen Städten oder eine umfangreiche Darstellung der sogenannten Behandlungspflege sind Beispiele dafür.Aus ErfahrungDurch die Implementierung eines externen Tools sind Kundenbewertungen aus verschiedenen Quellen nun gebündelt direkt auf der Homepage sichtbar. Potenzielle Kunden haben somit die Möglichkeit, sich vorab ein umfassendes Bild anhand verschiedener Erfahrungsberichte zu machen. Die Entscheidungsfindung darüber, ob die Deutsche Seniorenbetreuung die richtige Wahl für den Interessenten darstellt, kann dadurch vereinfacht werden.Erreicht werden kann die überarbeitete Webseite unter https://www.deutsche-seniorenbetreuung.de/Über die Deutsche SeniorenbetreuungDie Deutsche Seniorenbetreuung bewegt sich seit 2004 erfolgreich als eine der führenden Pflegeagenturen im Marktsegment der Pflegekräfte-Vermittlung für die häusliche 24-Stunden-Pflege. Kunden profitieren von unsererErfahrung aus über 50.000 Vermittlungen. Als unabhängige Agentur erhalten wir keine Provisionen von Partneragenturen. Unser Kunde und seine Bedürfnisse stehen dadurch im Vordergrund. Gleichzeitig sorgen wir für faire Bedingungen und Konditionenfürdie vermittelten Betreuungskräfte. Dadurch ist Betreuung mit Herz sichergestellt.Die durch uns vermittelten osteuropäischen Pflegekräfte und Haushaltshilfen stammen überwiegend aus Polen, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Kroatien und Litauen. Darüber hinaus vermitteln wir auch examinierte Pflegekräfte aus Deutschland für die Ganztagspflege in private Haushalte.Die Deutsche Seniorenbetreuung sorgt als Vermittlungsagentur dafür, dass Sie bzw. Ihre Angehörigen eine 24-Stunden-Betreuung erhalten, welche genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Darüber hinaus koordinieren wir den gesamten Ablauf und übernehmen jegliche Kommunikation mit den entsendenden Agenturen in den Heimatländern der Betreuungskräfte.Unsere Dienstleistung erbringen wir in Deutschland, Österreich sowie der Schweiz.Pressekontakt:Fabian Haberle, M.A.089 - 203 210 7-14presse@deutsche-seniorenbetreuung.dehttps://www.deutsche-seniorenbetreuung.deOriginal-Content von: Deutsche Seniorenbetreuung OHG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159099/5040640