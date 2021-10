Die Augsburger Aktienbank hat die Abtretung ihres Wertpapiergeschäft an ebase erfolgreich abgeschlossen. Dieser Schritt ist Teil einer langfristigen Kooperation, die ebase und die LVM als Muttergesellschaft der Bank geschlossen haben. Das durch ebase verwaltete Depotvolumen steigt damit auf über 60 Mrd. Euro. Die im vergangenen Jahr angekündigte Übernahme des Wertpapiergeschäfts der Augsburger Aktienbank AG (AAB) durch die European Bank for Financial Services GmbH (ebase) wurde erfolgreich abgeschlossen. ...

