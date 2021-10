Im Geschäftsbereich Sicherheit erhielt die kalifornische OSI SYSTEMS einen Großauftrag von der US-amerikanischen Grenzschutzbehörde CBP (U.S. Customs and Border Protection). Es geht um Großgerät für die Durchleuchtung von Schiffsladungen bzw. Containern sowie, mit Strahlen von geringerer Intensität, für die Kontrolle von Personenfahrzeugen. OSI nennt ein Auftragsvolumen von mindestens 200 Mio. $. Neben dem Sicherheitsgeschäft sind die Durchleuchtungsexperten auch in den Bereichen Healthcare und Optoelektronik tätig.



Die OSI-Aktie notiert rund 20 % unter dem Allzeithoch vom Juli 2019. Auf Sicht von zehn Jahren steht die Aktie bei + 160 %, allerdings mit ausgeprägtem Sägezahnmuster im Kursverlauf.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



