DJ Deutsche Post kündigt erneut Prognoseanhebung an

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einer starken Ergebnisentwicklung im abgelaufenen Quartal wird die Deutsche Post AG ihre finanziellen Ziele für das Gesamtjahr anheben. Genaue Angaben machte der Logistikkonzern noch nicht, kündigte aber an, dass die Prognosen für das operative Ergebnis (EBIT) und Free Cashflow bei Vorlage der Zwischenbilanz am 4. November nach oben angepasst werden. Auch die Mittelfristziele will die Post erneuern.

Laut bisherigem Stand peilt der Bonner Konzern für 2021 ein EBIT von 7,0 Milliarden Euro an. Nach neun Monaten sind davon dank einer starken Entwicklung in den DHL-Divisionen bereits 5,76 Milliarden Euro erwirtschaftet. Allein im dritten Quartal wurde nach vorläufigen Zahlen ein EBIT von 1,765 (Vorjahr: 1,377) Milliarden Euro verbucht. Die positive Geschäftsentwicklung aus dem ersten Halbjahr habe sich zuletzt unvermindert fortgesetzt, erklärte der Konzern.

Die Post hat in diesem Jahr schon mehrfach die Erwartungen nach oben geschraubt, sowohl für 2021, als auch für 2023.

