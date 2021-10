Im deutschen Wertpapierhandel liegt der Anteilsschein von New Work aktuell im Plus. Die Aktie notiert derzeit bei 206,00 Euro. Die Aktie von New Work verzeichnet gegenwärtig eine Verteuerung von 2,74 Prozent. Sie hat sich um 5,50 Euro gegenüber dem Schlusskurs vom Vortag verbessert.

Den vollständigen Artikel lesen ...