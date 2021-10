Mit seiner Stellungnahme zu den Vorwürfen des Leerverkäufers Viceroy Research hatte der Wohnimmobilienkonzern Adler Group zunächst keinen Erfolg. Doch nachdem sich der Aktienkurs in den vergangenen Tagen zwischenzeitlich halbiert hatte, steht am Donnerstagnachmittag ein zweistelliges Plus zu Buche. Inzwischen hat sich auch das britische Bankhaus Barclays zu Wort gemeldet. Wie DER AKTIONÄR berichtete, hat die Adler Group zeitnah auf den Angriff des Shortsellers Fraser Perring, der hinter Viceroy ...

