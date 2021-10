Mehr als 300 Sprecherinnen und Sprecher am 5. und 6. April in BerlinNachhaltigkeit, digitale Souveränität und Zukunftstechnologien stehen im Mittelpunkt Berlin, 7. Oktober 2021Wie kann die Digitalisierung gegen den Klimawandel und für mehr Nachhaltigkeit eingesetzt werden? Wie können wir in der kommenden...

Den vollständigen Artikel lesen ...