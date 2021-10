Eine neue Studie zeigt, dass die Erde das Sonnenlicht immer schlechter reflektiert. Das erhöht die Lichtabsorption und trägt in erheblichem Maße zur Erderwärmung bei. Das Sonnenobservatorium Big Bear im US-Bundesstaat Kalifornien bestätigt eine beunruhigende Annahme, die Forschende bereits im Frühjahr 2021 anhand von Daten des Satelliten Ceres (Clouds and the Earth's Radiant Energy System) getroffen hatten. Mehr zum Thema Neue Modellrechnung: In fünf Milliarden Jahren frisst die Sonne die Erde Wie Satelliten künftig Solarstrom ...

