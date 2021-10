Die BISON-Herde bekommt Zuwachs - ab sofort sind auch die beiden Token Chainlink und Uniswap handelbar. So weit, so cool. Doch was steckt eigentlich hinter den beiden Coins und wie funktionieren sie überhaupt? Mirco von @Bitcoin2Go wirft einen Blick auf Chainlink und Uniswap und beleuchtet deren Potential.