Lausanne (awp) - Die Westschweizer Medizintechnikfirma MindMaze hat sich eine Finanzierung in Höhe von 125 Millionen US-Dollar gesichert. Das Geld will MindMaze in der Vermarktung ihrer digitalen Neurotherapie-Plattform einsetzen, wie es am Donnerstag in einer Mitteilung heisst.MindMaze will die Kommerzialisierung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...