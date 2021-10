Die Wiener Börse hat am Donnerstag leichter geschlossen. Der heimische Leitindex ATX gab um 0,18 Prozent auf 3.680,86 Punkte ab, nachdem er am Vortag klare 1,7 Prozent eingebüßt hatte.Am Berichtstag konnte eine sehr starke Stimmung an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street die Aktienkurse in Wien nicht beflügeln. "Hilfreich waren heute die rückläufigen Energiepreise, welche eine Entspannung ...

