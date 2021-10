Bonn (ots) -Monika Schaller ist nach 2020 erneut Deutschlands beste Unternehmenssprecherin. 213 Wirtschafts- und Fachjournalisten hatten für das Branchenmagazin "Wirtschaftsjournalist" die Arbeit von mehr als 100 Sprecherinnen und Sprechern benotet. Die größte Wertschätzung erhielt dabei Deutsche Post DHL-Sprecherin Monika Schaller. Sie hat ihre Spitzennote aus dem Vorjahr sogar noch verbessern können. Auf dem zweiten Platz liegt Andreas Bartels (Lufthansa) und auf Platz 3 ist Jan Runau (Adidas)."Es ist auffällig, dass gerade die durch die Corona-Krise geschüttelten Branchen wie Verkehr, Logistik oder Tourismus gut abgeschnitten haben", sagte "Wirtschaftsjournalist"-Chefredakteur Wolfgang Messner. Journalisten stellen Sprechern mit Einschränkungen ein gutes Zeugnis aus: "Viele Sprecher und Sprecherinnen agieren gut und professionell. Allerdings hat die Übergriffigkeit, etwa bei der Freigabe von Interviews, in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen, beispielsweise indem kritische Aussagen gestrichen werden."Verglichen wurden auch die Leistungen innerhalb einzelner Branchen. In der Kategorie "Industrie" liegt Christoph Zemelka von Thyssenkrupp vorne, bei den "Banken" Michael Helbig von KfW. Bei "Energie" ist auf Platz 1 Jens Schreiber von EnBw, beim "Handel" Thomas Voigt von der Otto Group. Die Kategorie "IT/Telekom" führt Philipp Schindera von der Deutschen Telekom an, bei "Chemie/Pharma" liegt Nina Schwab-Hautzinger von BASF vorn, bei "Versicherungen" Sabria Schwarzer von der Allianz. Auf Platz 1 bei "Medien" ist Philipp Wolff von Burda. In der Kategorie "Autoindustrie" liegt Christoph Horn von ZF Friedrichshafen vorne.Bei den Verbandssprechern führt einmal mehr Holger Paulvom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau. Er löste damit Frank Thewesvom Deutschen Industrie- und Handelskammertag ab, der sich 2020 die Auszeichnung gesichert hatte.Der im Medienfachverlag Oberauer erscheinende "Wirtschaftsjournalist" veranstaltete die Wahl zum "Unternehmenssprecher des Jahres" bereits zum 19. Mail. Die kompletten Ergebnisse sind in der aktuellen Ausgabe veröffentlicht.Zum Ranking (https://shop.oberauer.com/medien/wirtschaftsjournalist/461/wirtschaftsjournalist-2021-04/05)Pressekontakt:Johann Oberauer, Tel. +43 664 2216643, E-Mail: johann.oberauer@oberauer.comOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66148/5040821