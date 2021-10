DJ MÄRKTE EUROPA/Kräftig erholt - Aareal schießen nach oben

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten haben sich die Kurse am Donnerstag kräftig erholt. Für den Euro-Stoxx-50 ging es um 2,1 Prozent auf 4.098 Punkte aufwärts. Gestützt wurde die Stimmung von der Entspannung bei den Energiepreisen, mit er sich auch der Renditeanstieg verlangsamte.

Der DAX stieg um 1,9 Prozent auf 15.251 Punkte. Damit schloss er wieder deutlich über dem wichtigen und zuletzt umkämpften Unterstützungsbereich um 15.000 Punkte, in dem auch die 200-Tage-Linie verläuft, aktuell bei 15.037 Punkten. Händler sprachen von einem typischen Stabilisierungstag. Star des Tages waren Aareal Bank, die mit Übernahmeinteresse um knapp 24 Prozent nach oben schossen.

Laut Aareal Bank nehmen Finanzinvestoren derzeit Einblick in die Bücher und bereiten ein Übernahmeangebot über 29 Euro je Aktie vor. Laut einem Agenturbericht soll es sich um Advent und Centerbridge handeln.

Autotitel auf Erholungskurs - BMW nicht so stark eingebrochen wie Mercedes

Von der Erholung profitierten die zuletzt stark gedrückten Autotitel, deren Branchenindex mit einem Plus von 3,2 Prozent die Gewinnerliste in Europa mit anführte. Der Index der Rohstoff-Aktien im europäischen Stoxx-Universum stieg um 3,0 Prozent. Dagegen zeigte sich der Index der Öl- und Gaswerte wenig verändert.

BMW zogen um 2,3 Prozent an, obwohl der Konzern im dritten Quartal 12,2 Prozent weniger Autos verkauft hat als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Daimler hatte für Mercedes-Benz allerdings am Mittwoch von einem noch deutlich stärkeren Absatzeinbruch um 30 Prozent gesprochen. Daimler erholten sich nun um 4,1 Prozent. Conti legten um 4 Prozent zu. Größter DAX-Gewinner waren allerdings Deutsche Bank, die um 4,3 Prozent stiegen.

Nicht mithalten konnten die Versorger RWE und Eon, die sich lediglich knapp behaupteten. Auch DAX-Neuling Sartorius gaben noch etwas nach.

Deutsche Post kräftig erholt - höhere Prognose kommt

Deutsche Post gewannen 1,3 Prozent. Das Unternehmen will die Prognosen nach oben nehmen. Trotzdem äußerte sich ein Marktteilnehmer skeptisch: "Auch die Deutsche Post wird die höheren Energiepreise bei den Transportkosten zu spüren bekommen", warnte er.

Varta sehr fest - Adler drehen nach oben

Positiv nahmen Händler bei Varta (+7,9%) die Aussagen vom ersten Kapitalmarkttag seit dem Börsengang 2017 auf. Der Batteriehersteller will sein Know-how von kleinen Batterien auf den Bau von Elektroauto-Batterien übertragen. Die Pilotproduktion von V4Drive-Zellen soll am Jahresende starten, die Massenproduktion zwei Jahre später. "Das klingt gut, aber man sollte nicht vergessen, dass erst einmal in den Aufbau von Produktionsanlagen investiert werden muss", so ein Händler: "Die Börse fürchtet sich immer ein bisschen vor Investitionen".

Für die Aktie der Adler Group ging es nach dem Ausverkauf am Vortag nun um 15,5 Prozent nach oben. Der Immobilienkonzern hat auf die Vorwürfe von Viceroy Research reagiert. Der Bericht des Analysehauses, hinter dem der als Shortseller tätige Investor Fraser Perring steht, enthalte Unterstellungen, die Adler "auf das Schärfste" zurückweist, so der Konzern.

Nach der Gewinn- und Umsatzwarnung von Teamviewer, die am Vortag für einen Kurseinbruch um 25 Prozent gesorgt hatte, ging es für die Aktie um weitere 7 Prozent abwärts. Nach dem Vertrauensverlust sei die Aktie über Quartale nicht investierbar, hieß es aus dem Handel.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 4.098,34 +85,69 +2,1% +15,4% Stoxx-50 3.549,60 +66,43 +1,9% +14,2% Stoxx-600 458,57 +7,24 +1,6% +14,9% XETRA-DAX 15.250,86 +277,53 +1,9% +11,2% FTSE-100 London 7.083,85 +87,98 +1,3% +8,3% CAC-40 Paris 6.600,19 +107,07 +1,6% +18,9% AEX Amsterdam 777,18 +15,96 +2,1% +24,4% ATHEX-20 Athen 2.149,46 +30,41 +1,4% +11,1% BEL-20 Bruessel 4.152,40 +52,35 +1,3% +14,7% BUX Budapest 53.844,59 +539,43 +1,0% +27,9% OMXH-25 Helsinki 5.352,59 +72,27 +1,4% +16,7% ISE NAT. 30 Istanbul 1.499,66 +32,33 +2,2% -8,3% OMXC-20 Kopenhagen 1.723,00 +23,41 +1,4% +17,6% PSI 20 Lissabon 5.460,27 +70,40 +1,3% +12,9% IBEX-35 Madrid 8.962,80 +187,80 +2,1% +11,0% FTSE-MIB Mailand 25.992,29 +386,56 +1,5% +15,2% RTS Moskau 1.853,99 +39,35 +2,2% +33,6% OBX Oslo 1.030,83 +4,27 +0,4% +20,0% PX Prag 1.366,28 +2,69 +0,2% +33,0% OMXS-30 Stockholm 2.257,74 +36,67 +1,7% +20,4% WIG-20 Warschau 2.359,54 +10,08 +0,4% +18,9% ATX Wien 3.680,86 -6,64 -0,2% +31,7% SMI Zuerich 11.763,64 +194,25 +1,7% +9,9% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,19 -0,01 +0,39 US-Zehnjahresrendite 1,56 +0,04 +0,64 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:24 Uhr Mi, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1562 +0,1% 1,1555 1,1537 -5,3% EUR/JPY 128,91 +0,1% 128,83 128,45 +2,2% EUR/CHF 1,0728 +0,1% 1,0717 1,0716 -0,8% EUR/GBP 0,8483 -0,3% 0,8504 0,8504 -5,0% USD/JPY 111,49 +0,1% 111,48 111,35 +7,9% GBP/USD 1,3632 +0,4% 1,3587 1,3564 -0,3% USD/CNH (Offshore) 6,4507 -0,1% 6,4547 6,4628 -0,8% Bitcoin BTC/USD 53.880,26 -2,2% 54.767,01 54.525,51 +85,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,09 77,43 +0,9% 0,66 +63,2% Brent/ICE 81,92 81,08 +1,0% 0,84 +61,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.758,51 1.762,78 -0,2% -4,27 -7,3% Silber (Spot) 22,64 22,63 +0,1% +0,02 -14,2% Platin (Spot) 994,00 987,08 +0,7% +6,93 -7,1% Kupfer-Future 4,25 4,15 +2,4% +0,10 +20,6% ===

DJG/hru/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2021 12:00 ET (16:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.