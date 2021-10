Der Kurznachrichten-Riese Twitter trennt sich von seiner Mobile-Marketing-Einheit MoPub und verkauft sie an Applovin. Das Software-Unternehmen legt dafür einen Milliarden-Betrag in bar auf den Tisch. An der Börse kommt der Deal gut an: Die Aktien beider Unternehmen notieren am Donnerstag deutlich im Plus.MoPub entwickelt Lösungen zur Monetarisierung für Mobile-Publisher und App-Entwickler. Damit passt das Unternehmen ins Software-Portfolio von Applovins Marketing-, Monetarisierungs- und Datenanalysetools ...

