NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für FMC vor dem Start der Berichtssaison auf "Underperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Man habe vier europäische Unternehmen ausfindig gemacht, die mit ihren Quartalszahlen enttäuschen könnten, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zu diesen zähle der Dialyse-Spezialist, der seine Jahresziele 2021 womöglich an das untere Ende der Prognosespanne anpassen könnte. Zudem sieht Vane-Tempest Risiken für den Ausblick auf das kommende Jahr./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2021 / 10:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2021 / 11:30 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005785802

