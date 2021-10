The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.10.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.10.2021



ISIN Name

AU000000BLY8 BOART LONGYEAR LTD.

BMG1190F1077 BLUE CAPIT.REIN.HLDGS DL1

LU1565283667 ARDAGH GROUP E01

US18914U1007 CLOUDERA INC.

US53839L2088 LIVEXLIVE MEDIA DL-,001

XS1634001892 OCADO GROUP 17/24 REGS

