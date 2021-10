Vor dem US-Arbeitsmarktbericht als Höhepunkt der Woche zeichnet sich für den DAX ein ruhiger Start ab: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitag rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn wenige Zähler tiefer auf 15.243 Punkte.Nach turbulenten Tagen mit zwischenzeitlichem Rutsch an das Mai-Tief von 14.816 Punkten heran, schaffte es der DAX auf Wochensicht inzwischen mit 0,6 Prozent ins Plus. Der erste Rutsch unter die 200-Tagen-Linie seit November 2020 wurde schnell abgefangen. An ...

