Bei den neuesten Nachrichten von Lomiko Metals Inc. (TSX-V: LMR, WKN: A2DJKB; ISIN: CA54163Q409) geht es diesmal nicht um News von "La Loutre. Bekanntlich ist der kanadische Graphitexplorer neben dem Flockengraphit-Flaggschiff-Projekt in Québec auch im Tech-Sektor investiert. Bereits im Juli 2019 hatte das Unternehmen angekündigt, seine 100-prozentige Beteiligung an der Tochterfirma Lomiko Technologies Inc. verkaufen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...