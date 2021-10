Varta hat gestern mit der Ankündigung, in das Geschäft der E-Mobilität einzutreten, für einen wahren Paukenschlag an den Börsen gesorgt. Experten und Anleger schienen davon so überrascht, dass der Aktienkurs regelrecht explodiert ist. Bis zum Handelsende sprang der Kurs mehr als neun Euro nach oben. Unter dem Strich bedeutete das einen Anstieg von 8,36 Prozent. Dabei macht dieser Schritt für Varta durchaus Sinn…

Schließlich ...

