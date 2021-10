++ Die europäischen Märkte werden voraussichtlich leicht schwächer eröffnen ++ Arbeitsmarktberichte aus den USA und Kanada ++ Die Futures-Märkte deuten auf eine leicht schwächere Eröffnung des heutigen Kassahandels in Europa hin. Dies geschieht jedoch nach den starken Kursgewinnen, die gestern in Europa verzeichnet wurden. Die Situation am Devisenmarkt deutet auf eine erhöhte Risikobereitschaft hin, wobei die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...