Luxemburg/Berlin (ots) -Für 28 BLACK Fans ist das tägliche Öffnen von Adventskalendertürchen schon seit vielen Jahren zu einem Ritual in der Vorweihnachtszeit geworden, das auch 2021 mit großer Begeisterung zelebriert werden kann.Damit das Öffnen der Türchen spannend bis zum 24. Dezember bleibt, wurden die Türchen nicht einfach mit den Zahlen von 1 - 24 gekennzeichnet, sondern die meisten Zahlen in ein kleines Quiz verpackt, bei dem fröhlich um die Ecke gedacht werden muss. Neben den acht veganen Sorten 28 BLACK - Açaí, Hanf, Limette-Minze, Blood Orange, Sour Mango-Kiwi, Sour Cherry, Absolute Zero Guava-Passion Fruit und Classic - ist in 28 Kalendern eine sogenannte "Gewinnerdose" versteckt, die ihrem Entdecker ein 24er-Tray 28 BLACK nach Wahl oder einen 28 BLACK Mini-Cooler beschert.Der 28 BLACK Adventskalender im unverkennbaren 28 BLACK Design ist ab sofort in limitierter Auflage exklusiv im Online-Shop von 28 BLACK unter www.28black-shop.com erhältlich. Für Schnellentschlossene, die bis zum 31.10.2021 bestellen, erfolgt der Versand kostenfrei. Bestellungen, die bis zum 22.11.2021 eingehen, können noch pünktlich zum 1. Advent geliefert werden. Alle Sorten des 28 BLACK Adventskalenders zeichnen sich durch die Eigenschaften vegan, vegetarisch, laktosefrei, glutenfrei und ohne Taurin aus.Über 28 BLACK28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com).28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.Weitere Informationen zu 28 BLACK gibt es unter www.28black.com.Pressekontakt:C.M.W. S.A.Felin-Joy Jencquel8, Am ScheerleckL-6868 Wecker (Luxembourg)Tel.: +352 26 71 39 0f.jencquel@cmw.luVertriebskontaktCALIDRIS 28 Deutschland GmbHNicole RezguiKuckucksweg 10D-14195 BerlinTel.: +49 30 688 34 25 20sales@calidris28.comOriginal-Content von: 28 BLACK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131214/5041224