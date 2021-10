HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Bewertung der Papiere von Cewe bei einem Kursziel von 164 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Konzern sei der Marktführer im Fotofinishing in Europa mit einem dominierenden Anteil von 30 Prozent bei seinen Fotobüchern, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Nachrichtenfluss dürfte positiv bleiben, insbesondere da der wiederanziehende Reiseverkehr die Nachfrage im wichtigen Weihnachtsquartal anschieben sollte. Auch die Profitabilität sollte sich in den kommenden Jahren weiter verbessern./tav/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2021 / 07:59 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2021 / 08:03 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005403901

CEWE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de