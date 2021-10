Berlin (ots) -"Verbrechen gegen die Umwelt sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit" belegt eine umfassende Anzeige, die am 12. Oktober in Den Haag gegen einen ausländischen Präsidenten vor dem Internationalen Strafgerichtshof eingebracht wird. Verfasst wurde sie von einem Team aus Klima- und Rechtsexpertinnen und -experten, darunter Dr. Friederike Otto, eine der Hauptautorinnen des erst kürzlich veröffentlichten Weltklimaberichts (IPCC AR6).Die neu gegründete österreichische Non-Profit-Organisation AllRise lädt gemeinsam mit der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und Verfasserinnen und Verfassern der Anzeige zur Pressekonferenz, um Details zur Anzeige und ihren Auswirkungen auch auf künftige Verfahren vorzustellen. Die Pressekonferenz findet vor Ort in Wien und Berlin sowie digital statt.Wir bitten um Anmeldung unter presse@duh.de. Vor Ort gilt die 3G-Regelung.Datum:Dienstag, 12. Oktober 2021 um 9 UhrOrt:DUH-Bundesgeschäftsstelle, Hackescher Markt 4, 10178 Berlin, DachgeschossDie Teilnahme an der Pressekonferenz ist auch über Zoom möglich.Link:https://us06web.zoom.us/j/87091231970?pwd=czU3bFFwZEtHb1YxbStNNlVCNGovdz09Meeting-ID: 870 9123 1970, Kenncode: 759373Teilnehmende:- Johannes Wesemann, Unternehmer und Gründer AllRise (live in Wien)- Rupert Stuart-Smith, Mitgründer des Oxford Sustainable Law Programme und Co-Autor dieser IStGh-Anzeige unter Leitung von Dr. Friederike Otto- Maud Sarlieve, Anwältin für Menschenrechte und internationales Strafrecht & Nigel Povoas, Queens Counsel, beide Co-Autorin und -Autor dieser IStGH-Anzeige- Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer Deutsche Umwelthilfe (live in Berlin)Pressekontakt:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe, www.linkedin.com/company/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5041020