Das Softwarehaus Mr-Money meldet einen weiteren Neuzugang für die BiPRO-BOX: Ab sofort ist mit der andsafe AG aus Münster eine weitere Gesellschaft an Bord. Erst kürzlich hatte Mr-Money die Marke von 100 angebundenen Gesellschaften geknackt. Mit dem Digitalversicherer andsafe AG aus Münster ist nun eine weitere Gesellschaft an die BiPRO-BOX des Softwarehauses Mr-Money per BiPRO 430 angeschlossen. Die andsafe AG ist als Start-up im Versicherungsgeschäft mit dem Anspruch angetreten, 100% digitale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...