Die Großhandelspreise für Strom sind auf Rekordkurs. Die Österreichische Energieagentur rechnet beim Österreichischen Strompreisindex (ÖSPI) für November 2021 mit einem Plus von 10,9 Prozent im Vergleich zum Oktober und 72,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Damit steige der ÖSPI so stark wie noch nie, hieß es in einer Aussendung am Freitag. Die Preiserhöhungen bei Strom würden nun verzögert die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...