Nach einem vermasselten Wochenstart hat sich die Aktie des E-Autoherstellers Tesla wieder gefangen. Beflügelt von guten Auslieferungszahlen konnten die anfänglichen Kursverluste wettgemacht werden. Damit steht der Titel jetzt an einer wichtigen charttechnischen Marke, auf die Trader nun unbedingt achten sollten.Die Tesla-Aktie ist am Montag wegen eines kritischen Analystenkommentars unter Druck geraten. Dabei prallte sie an der oberen Begrenzung ihres seit Mai anhaltenden Aufwärtskanals bei 795 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...