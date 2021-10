Der niederländische Elektrobus- und Ladeinfrastruktur-Hersteller Ebusco plant seinen Börsengang an der Euronext Amsterdam. Durch den Börsengang, der im Laufe der kommenden Wochen erfolgen soll, strebt Ebusco einen Bruttoerlös von rund 300 Millionen Euro an. Ebusco will nach eigenen Angaben das Kapital zur Finanzierung von Investitionen in seine internationale Expansions- und Wachstumsstrategie bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...