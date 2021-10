MIt Verve treibt GR Silver Mining die Arbeiten auf seinen beiden SIlberprojekten San Marcial und Plomosas voran. So konnte man mittels IP- sowie bodenmagnetischer und geophysikalischer Vermessungen die beiden Projekte verbinden.

Zwei Projekte miteinander verbunden

Aktuell läuft auf San Marcial ein umfangreiches Bohrprogramm, an dessen Ende GR Silver Mining (0,31 CAD | 0,22 Euro; CA36258E1025) eine aktualisierte Ressourcenschätzung vorlegen will. Für dieses Projekt besitzt das Unternehmen bereits eine NI 43-101 konforme Ressource mit 36 Mio. Unzen Silberäquivalent in der Kategorie "indicated" sowie 11 Mio. Unzen Silberäquivalent in der Kategorie "inferred". Diese Werte sollen deutlich erhöht werden. Daneben aber muss GR Silver aber auch das große Ganze im Blick behalten, denn Mineralisierungen hören nun einmal nicht an der Grundstücksgrenze auf. Denn im Nordwesten grenzt San Marcial an das Flaggschiffprojekt Plomosas (siehe Karte). Das Ziel ist es, auch diese beiden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...